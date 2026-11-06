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ЕК заявила о вероятном нарушении компанией TikTok европейского закона о цифровых услугах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что пришла к предварительному выводу о нарушении компанией TikTok закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) из-за "эффекта кроличьей норы", возникающего в работе ее системы рекомендаций.

"Каждый раз, когда пользователь пролистывает видео в TikTok или ставит ему "лайк", алгоритм предлагает ему еще больше аналогичного контента, затягивая человека в своего рода "кроличью нору", из которой бывает непросто выбраться", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

"Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за устранение негативных последствий, связанных с работой их систем рекомендаций. Предварительные выводы, представленные сегодня, вновь подтверждают: TikTok должен активизировать усилия по защите благополучия пользователей, в том числе несовершеннолетних", - сообщила еврокомиссар.

В Еврокомиссии отметили, что лента TikTok "Для вас" демонстрирует пользователям "непрерывный поток персонализированных видео, в том числе тех, что затрагивают темы психического здоровья и восприятия собственного тела".

Чем чаще пользователь взаимодействует с определенным типом контента, тем активнее алгоритм ленты "Для вас" предлагает ему похожие материалы. "Подобная механика может быть опасной, если она приводит к бесконечному потреблению контента, связанного, например, с переживаниями, чувством изоляции или вопросами внешности. Такие "кроличьи норы" способны нанести серьезный вред психическому здоровью пользователей, особенно уязвимых взрослых и несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

Оценивая риски, ЕК пришла к предварительному заключению, что TikTok "не провел надлежащий анализ того, как алгоритм рекомендаций может затягивать пользователей в подобные "кроличьи норы", ставя под угрозу их благополучие".

В документе также указывается, что TikTok "не принял соразмерных, разумных и эффективных мер для устранения этих рисков". Хотя компания уже внедрила ряд инструментов, призванных смягчить "эффект кроличьей норы", по мнению ЕК, они оказались неэффективными.

Теперь TikTok имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту. Компания может ознакомиться с документами, содержащимися в материалах расследования Еврокомиссии, и представить письменный ответ на ее предварительные выводы. Параллельно будут проведены консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

Если выводы ЕК подтвердятся, она может принять решение о несоблюдении требований, что способно повлечь за собой наложение штрафа, размер которого будет зависеть от "характера, тяжести, повторяемости и продолжительности нарушения". Максимальный размер штрафа может составлять до 6% от общего годового оборота провайдера по всему миру, объяснили в Еврокомиссии.

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