В ЕС обеспокоены планами США разработать новую систему безопасности Европы с участием РФ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Европейские страны встревожены стремлением Вашингтона создать новую систему безопасности Европы, на основе договоренностей с участием России и союзников США по НАТО, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Это Евросоюзу принимать решения в отношении его безопасности", - приводит издание слова неназванного представителя Еврокомиссии.

Один европейский чиновник назвал соответствующие заявления спецпосланника президента США Джареда Кушнера "полным сюрпризом". "Никаких переговоров о европейской безопасности не будет одновременно с войной на Украине", - подчеркнул он.

Он отметил, что также не будет переговоров и о будущем НАТО, и какое-либо сокращение военного присутствия альянса в регионе не предмет обсуждений.

Другой европейский чиновник сказал, что все разговоры о переговорах с участием Европы о европейской архитектуре безопасности преследует цель продемонстрировать успехи диалога перед переговорами РФ, США и Украины в Абу-Даби.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование. В заявлении от канцелярии финского лидера указывалось, что президент Финляндии и премьер Норвегии вели разговор с Путиным не от имени всей Европы, а говорили лишь о позиции Хельсинки и Осло. 28 октября Politico со ссылкой на источники передавало, что власти ряда стран ЕС раскритиковали этот телефонный разговор. Премьер Италии Джорджа Мелони обратилась с призывом к председателю Европейского совета Антониу Коште обеспечить к декабрю подбор кандидата, который мог бы говорить от лица всего ЕС на вероятных переговорах с Россией.

"Все эти переговоры - бессистемные, поспешные, хаотические. Это не так, как если был бы документ или проект документа, который мы бы обсуждали", - отметил первый собеседник FT.

Ранее Кушнер заявил, что, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, для прочного мира в Европе необходимы договоренности с Россией.

Кушнер назвал пять основных целей, которые Вашингтон хотел бы достичь в рамках работы над системой безопасности в Европе. Ими стали постоянные консультации по вопросам безопасности, надежная связь в кризисных ситуациях, более прозрачная коммуникация в военных вопросах, меры по снижению рисков эскалации со всех сторон и формирование устойчивой основы для долгосрочной безопасности в Европе. При этом, по словам Кушнера, НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны, и эта "инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства".

"Мы также будем привлекать Россию к мирным переговорам", - заявил Кушнер.

Он добавил, что президент США в четверг провел важную дискуссию с несколькими европейскими лидерами о необходимости создания более широкой архитектуры европейской безопасности, которая может помочь создать условия для прочного мира.