Поиск

Мелания Трамп заявила, что ее встреча с представителями РФ и Украины укрепила доверие сторон

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что посвященная миссии в Алешках встреча с представителями РФ и Украины в Белом доме помогла улучшить доверие между участниками инициативы.

"Собрав вместе руководителей из России и Украины, которые работали со мной над обеспечением прекращения огня в Алешках, мы еще больше укрепили наши связи и доверие", - написала она в соцсети X.

В четверг в Белом доме супруга американского лидера произнесла речь о гуманитарной миссии в городе Алешки, которая завершилась 30 октября. На встрече присутствовали, в том числе, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

Мелания Трамп также назвала встречу в четверг представителей РФ и Украины "историческим моментом". Она выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках станет предпосылкой "к прочному миру".

Мелания Трамп США Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

WSJ сообщила, что у хуситов стали спрашивать разрешение пройти через Красное море

Котировки Brent завершают неделю рекордным падением с 2020 года

Британские и ирландские СМИ получили угрозы о минировании

 Британские и ирландские СМИ получили угрозы о минировании

Пятая часть семенного картофеля Финляндии сгорела при пожаре

 Пятая часть семенного картофеля Финляндии сгорела при пожаре

МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

 МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

СМИ сообщили о приостановке Финляндией изъятия российских госактивов

 СМИ сообщили о приостановке Финляндией изъятия российских госактивов

Fox News узнал о возможном возобновлении ударов США по Ирану 9 ноября

 Fox News узнал о возможном возобновлении ударов США по Ирану 9 ноября

В Москве фиксируют неготовность европейцев обсуждать систему безопасности
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4082 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12810 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов