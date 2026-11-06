Мелания Трамп заявила, что ее встреча с представителями РФ и Украины укрепила доверие сторон

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что посвященная миссии в Алешках встреча с представителями РФ и Украины в Белом доме помогла улучшить доверие между участниками инициативы.

"Собрав вместе руководителей из России и Украины, которые работали со мной над обеспечением прекращения огня в Алешках, мы еще больше укрепили наши связи и доверие", - написала она в соцсети X.

В четверг в Белом доме супруга американского лидера произнесла речь о гуманитарной миссии в городе Алешки, которая завершилась 30 октября. На встрече присутствовали, в том числе, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

Мелания Трамп также назвала встречу в четверг представителей РФ и Украины "историческим моментом". Она выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках станет предпосылкой "к прочному миру".