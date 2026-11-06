Бессент призвал Пекин придерживаться торговых договоренностей США и Китая

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава американского Минфина Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир в телефонном разговоре с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заявили, что Пекину нужно придерживаться условий компромисса с Вашингтоном в торговой сфере.

"Бессент и Грир провели разговор с Хэ Лифэном на тему двусторонних экономических отношений и достигнутых в Пусане договоренностей (...) Бессент подчеркнул важность того, чтобы Китай полностью и незамедлительно выполнил обязательства, сделанные в Пусане. Он выразил беспокойство в связи с недавними действиями Китая", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Однако в документе не уточняется, что именно вызвало тревогу в администрации США.

Бессент также сказал, что США будут внимательно следить за выполнением КНР договоренностей. Министр подчеркнул, что Белый дом будет защищать безопасность США, вести экономическую политику на благо американского бизнеса и работников.

В свою очередь Financial Times напоминает, что США и КНР согласовали торговое перемирие в октябре 2025 года в Пусане. Оно должно было истечь 10 ноября 2026 года, но в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре этого года в Вашингтон стороны продлили перемирие до 10 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен приехать на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь, который пройдет 18-19 ноября.