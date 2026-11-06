Французские власти вновь задействуют 70 тыс. полицейских и жандармов в день протестов 7 ноября

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес представил в пятницу план обеспечения безопасности, предусмотренный для акций протеста, ожидаемых 7 ноября, передает BFMTV.

"По всей стране вновь будут задействованы 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов", - заявил глава МВД.

Оперативная тактика остается "в точности прежней" и предполагает "многочисленные проверки на подступах", в частности, на дорогах и на вокзалах, сказал Нуньес, имея в виду действия правоохранителей, которые применялись во время общенациональной забастовки 5 ноября.

"Ситуация несколько отличается от вчерашней, поскольку поступило меньше уведомлений от профсоюзных организаций. Заявлен ряд шествий, однако в большинстве случаев речь идет лишь о призывах собраться. В таких ситуациях зачастую нет четко оформленного организатора, что сопряжено с повышенными рисками", - уточнил министр.

Министерство внутренних дел обновило данные об итогах забастовочного дня 5 ноября. По окончательным данным, были задержаны 642 нарушителя правопорядка, а количество пострадавших в столкновениях с протестующими сотрудников правоохранительных органов составило 112 человек (накануне вечером называлась цифра 53 пострадавших).

Телеканал также сообщил, что коалиция ведущих профсоюзов и молодежные организации получили разрешение префектуры, как и 5 ноября, на маршрут колонны между площадями Республики и Нации.

В то же время координационный совет движения "Желтые жилеты", требовавший разрешения на акцию на площади Согласия напротив Национального собрания, получил отказ. Однако его представители, не пожелавшие двигаться по маршруту, согласованному профсоюзами, заявили, что, несмотря на запрет, они намерены собраться на площади Согласия и пробыть там от 14:00 до 19:00.

Это будет четвертая суббота протестных акций, проходящих по всей Франции с требованием "защиты заработных плат, рабочих мест и промышленности", а также "ресурсов государственных служб".

В первый протестный день 17 октября в ряде городов страны, включая Париж, акции против роста стоимости жизни и в поддержку учащихся обернулись хаосом и грабежами, повлекшими многомиллионный ущерб для государства и бизнеса. Власти сделали выводы из этого события и применили меры, благодаря которым выступления протестующих 24 и 31 октября сопровождались значительно меньшими беспорядками.

Кроме того, 5 ноября состоялась общенациональная забастовка, в рамках которой, по подсчетам МВД, прошли 430 акций в разных городах страны. В них приняли участие 575 тыс. человек, в том числе в Париже протестовали от 75 тыс. до 80 тыс. манифестантов.

В то же время одно из крупнейших профсоюзных объединений - левая Всеобщая конфедерации труда - заявило, что по всей стране на улицы вышли около 1,6 млн французов, и 350 тыс. участвовали в парижских манифестациях.