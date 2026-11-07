Новый глава аппарата Белого дома советовал Трампу пойти на деэскалацию с Ираном

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил президенту США Дональду Трампу о необходимости деэскалации конфликта с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, присутствовавшие во время беседы.

"Когда Миллер стал претендовать на эту должность, он говорил президенту, что нужна деэскалация конфликта с Ираном. Электорат Трампа воспринял решение об этой войне как предательство", - отмечает газета.

Трамп во время предвыборных кампаний перед обоими своими президентскими сроками часто заявлял, что, в отличие от предшественников, не будет вести войн и сконцентрируется на решении проблем рядовых американцев.

В пятницу Трамп объявил, что Миллер сменит Сьюзи Уайлз на посту руководителя аппарата администрации США.

Миллер является одним из давних сторонников Трампа, много лет был его советником, автором текстов многих его выступлений. Придерживается жесткой позиции в вопросах иммиграции.