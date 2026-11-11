Саудовская Аравия сообщила ОПЕК о росте нефтедобычи в октябре на 2,2 млн б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что ее добыча нефти в октябре составила 10,563 млн б/с по сравнению с 8,372 млн б/с в сентябре и 6,238 млн б/с в августе, говорится в отчете ОПЕК.

Между тем уточняется, что поставки нефти королевством на рынки составили в октябре 9,203 млн б/с, в сентябре - 7,988 млн б/с, в августе - 7,122 млн б/с.

ОПЕК предоставляет два вида данных в своем ежемесячном отчете: данные, полученные непосредственно от страны-участницы, и те, что были сформированы по вторичным источникам (они считаются официальными и используются для определения квот).

По данным вторичных источников, в октябре Саудовская Аравия нарастила нефтедобычу на 1,12 млн б/с - до 9,2 млн б/с.

Согласно мартовскому отчету ОПЕК, в феврале, до начала американо-иранского конфликта, в результате которого был перекрыт Ормузский пролив и, соответственно, сократилась добыча и экспорт нефти стран Персидского залива, Саудовская Аравия произвела 10,882 млн б/с, а поставки на рынок составили 10,1 млн б/с. Данные вторичных источников показывали добычу в королевстве в объеме 10,1 млн б/с.

Действующий разрешенный уровень производства для Саудовской Аравии составляет 10,478 млн б/с, впрочем, с марта страна добывала существенно ниже квот.