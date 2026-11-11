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Мединский считает, что участникам встречи в Абу-Даби удалось приблизиться к миру

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский выразил мнение, что по итогам встречи ее участникам удалось приблизиться к миру.

"Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа" - сказал Мединский в интервью ИС "Вести".

"В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты", - отметил он.

В Абу-Даби в течение двух дней, 10-11 ноября, проходили переговоры России, США и Украины об урегулировании украинского конфликта.


Абу-Даби Владимир Мединский Украина
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