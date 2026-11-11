Страны G7 договорились усилить финансовую поддержку Украины зимой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 договорились усилить финансовую поддержку Украины в зимний период, говорится в заявлении министров, опубликованном в среду по итогам их встречи в Париже.

"Мы подтвердили приверженность поддержке энергетической безопасности Украины (...) и решили активизировать нашу финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь этой стране пережить зиму", - сказано в заявлении, опубликованном МИД Великобритании.

В нем отмечается, что главы МИД стран "группы семи" "признали необходимость решения вопросов неотложных финансовых потребностей Украины на 2027 год и после него координированным образом".