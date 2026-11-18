Ушаков считает, что Уиткофф и Кушнер будут вести переговоры с Европой с оглядкой на встречу в Шэньчжэне

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут вести переговоры с европейцами с оглядкой на контакты лидеров России, США и КНР, которые планируются "на полях" АТЭС, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне. Потому что здесь главное, а там важное, но второстепенное", - сказал Ушаков журналистам, слова которого цитирует ИС "Вести".