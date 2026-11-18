Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- При крушении военного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек, сообщило Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.

- Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и переговоров с лидерами США и КНР.

- План по отбору на военную службу по контракту в 2026 г. выполнен более чем на 89%, в войска беспилотных систем - на 98,7%, сообщил замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин.

- Канада выделила дополнительные средства на военную помощь Украине, в том числе $87,5 млн - на боеприпасы и сенсорные системы для ПВО.

- Американские военные в ходе операции против Ирана применяли боеприпасы с истекшим сроком годности, сообщил и.о. министра ВМС США Хунг Као на слушаниях в Сенате.

- Суд в США приговорил гражданина Пакистана Асифа Мерчанта к 27,5 годам тюрьмы за организацию покушения на Дональда Трампа и других правительственных чиновников.

- Картина Василия Кандинского "Акцентированные углы" была продана на торгах Christie's в Нью-Йорке за $74 млн, установив новый аукционный рекорд для художника.