ЕК предложила законопроект о дополнительных 45 млрд евро Украине на 2027 год

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду пакет законодательных предложений, предусматривающий предоставление Украине дополнительной финансовой поддержки в размере до 45 млрд евро на 2027 год, объявила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Европа продолжит обеспечивать максимальную поддержку Украины и оказывать максимальное давление на Россию. (...) Мы продолжим помогать Украине защищать ее народ и инфраструктуру (...), поддерживать работу школ и больниц (...). Потребности Украины на 2026 год уже обеспечены. Сегодня мы предлагаем выделить еще 45 млрд евро, чтобы покрыть две трети потребностей страны на 2027 год", - сказала фон дер Ляйен.

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем укреплять Украину столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира", - добавила глава ЕК.

Еврокомиссия сообщила, что законодательный пакет включает в себя предложение о создании "Инструмента скоординированной поддержки Украины" (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), предусматривающего предоставление нового кредита в размере до 45 млрд евро, финансируемого за счет заимствований на рынках капитала, а также предложение о внесении поправок в действующий регламент о долгосрочном финансовом плане (бюджете) Евросоюза, что "позволит использовать бюджет ЕС в качестве гарантии по новому кредиту".

Кроме того, предложены "меры, стимулирующие международных партнеров к предоставлению дополнительной финансовой поддержки Украине".

В сообщении отмечается, что предоставление Украине дополнительной финансовой поддержки в размере до 45 млрд евро поможет покрыть прогнозируемый дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в 70 млрд евро. Данные предложения дополняют ранее утвержденную программу кредитной поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы в объеме 90 млрд евро, пояснили в Брюсселе.

Сообщается, что законодательные предложения будут теперь представлены Европейскому парламенту и Совету ЕС для рассмотрения и принятия в соответствии с установленными законодательными процедурами.