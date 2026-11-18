МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной пополнение запасов дизтоплива на ЗАЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ контактирует с Москвой и Киевом, чтобы согласовать инициативы по пополнению запасов дизтоплива на ЗАЭС для работы резервных генераторов, говорится в среду в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

"Повторяющиеся случаи отключения на продолжительный срок внешнего электроснабжения станции привели к истощению запасов дизельного топлива (...). В связи с этим агентство ведет работу с РФ и Украиной для содействия в достижении договоренностей о пополнении запасов дизельного топлива на ЗАЭС", - сказал Гросси на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Гросси напомнил, что 8 ноября резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1", по которой ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд, была отключена действием защиты вследствие повреждения.

В настоящее время обсуждается возможность локального режима прекращения огня для ремонта подстанции "Днепровская" и основной линии электроснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская", добавил гендиректор МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").