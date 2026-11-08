ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения линии "Ферросплавная-1" из-за повреждения, сообщили представители станции в воскресенье.

"Воздушная линия 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС, отключена действием защиты вследствие повреждения", - говорится в сообщении, размещенном в канале станции в Max.

В нем уточняется, что станция запитана от резервных дизельных генераторов. Они включились штатно.

"Персонал ЗАЭС контролирует все параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в норме", - отмечают представители станции.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.