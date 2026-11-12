Поиск

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов
Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан Российской Федерации, сообщил финский МИД.

"В своем принципиальном решении от 12 ноября 2026 года правительство заявило, что несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте", - говорится в сообщении.

Согласно Визовому кодексу ЕС и Шенгенскому пограничному кодексу, в выдаче визы может быть отказано, а въезд заблокирован, если заявитель может представлять угрозу международным отношениям государства-члена, отмечает МИД, подчеркивая в этой связи, что, в частности, "российским спортсменам нечего делать в Финляндии".

"Въезд поставит под угрозу международные отношения Финляндии. То же самое относится и к другим краткосрочным рабочим поездкам по визе, которые не являются необходимыми для национальных интересов Финляндии", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Элины Валтонен.

Согласно сообщению, власти Финляндии применят ограничения независимо от того, откуда российский гражданин въезжает в Финляндию, путешествует ли он через Финляндию в другую страну Шенгенской зоны. Согласно закону Финляндии об иностранцах, иностранному гражданину может быть отказано во въезде в случаях, когда не соблюдены условия проживания в стране. Это может касаться лиц, проживающих в Финляндии по шенгенской визе, выданной другим государством-членом ЕС, в нарушение финских национальных ограничений.

В будущем гражданам России может быть разрешено работать по шенгенской визе только для выполнения задач, имеющих важное значение для национальных интересов Финляндии, таких как обеспечение безопасности поставок. Ограничения на въезд также распространяются на спортсменов, которым предоставлен так называемый нейтральный статус, считает МИД.

Данные меры дополняют принципиальное решение правительства Финляндии от 6 июля 2023 года. Оно будет учитываться при оценке виз, условий въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября 2026 года, сообщили в МИД.

Финляндия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

 Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12921 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов