Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан Российской Федерации, сообщил финский МИД.

"В своем принципиальном решении от 12 ноября 2026 года правительство заявило, что несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте", - говорится в сообщении.

Согласно Визовому кодексу ЕС и Шенгенскому пограничному кодексу, в выдаче визы может быть отказано, а въезд заблокирован, если заявитель может представлять угрозу международным отношениям государства-члена, отмечает МИД, подчеркивая в этой связи, что, в частности, "российским спортсменам нечего делать в Финляндии".

"Въезд поставит под угрозу международные отношения Финляндии. То же самое относится и к другим краткосрочным рабочим поездкам по визе, которые не являются необходимыми для национальных интересов Финляндии", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Элины Валтонен.

Согласно сообщению, власти Финляндии применят ограничения независимо от того, откуда российский гражданин въезжает в Финляндию, путешествует ли он через Финляндию в другую страну Шенгенской зоны. Согласно закону Финляндии об иностранцах, иностранному гражданину может быть отказано во въезде в случаях, когда не соблюдены условия проживания в стране. Это может касаться лиц, проживающих в Финляндии по шенгенской визе, выданной другим государством-членом ЕС, в нарушение финских национальных ограничений.

В будущем гражданам России может быть разрешено работать по шенгенской визе только для выполнения задач, имеющих важное значение для национальных интересов Финляндии, таких как обеспечение безопасности поставок. Ограничения на въезд также распространяются на спортсменов, которым предоставлен так называемый нейтральный статус, считает МИД.

Данные меры дополняют принципиальное решение правительства Финляндии от 6 июля 2023 года. Оно будет учитываться при оценке виз, условий въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября 2026 года, сообщили в МИД.