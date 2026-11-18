Еврокомиссия приступила к подготовке закупок вооружений для Украины на 2027 год

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готовится к 2027 году, чтобы направить на оборонные нужды Украины оставшиеся средства из пакета поддержки Киеву в 31,7 млрд евро, заявил в среду член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Мы уже приступили к формированию первых планов закупок в рамках этой программы на 2027 год: 14,4 млрд евро будет выделено на беспилотники и боеприпасы", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "чтобы начать финансирование уже с января 2027 года и избежать каких-либо пауз, важно учитывать, что в структуре потребностей Украины в вооружениях все большую долю занимают беспилотники".

Он привел цифры: если в начале 2026 года на них приходился 31% от общего объема финансирования, то, по прогнозам, в 2027 году этот показатель достигнет 62%.

"Нам необходимо нарастить производство соответствующих видов вооружений внутри Евросоюза, чтобы обеспечить поставки именно в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м", - подчеркнул Кубилюс, выступая по случаю предложения ЕК о дополнительном финансировании Украины в 2027 году на 45 млрд евро.

Он считает его "крайне важным решением как с практической, так и с политической точки зрения", видя в этом "мощный сигнал" России.

Предложенный ЕК механизм координации помощи Украине, продолжил еврокомиссар, позволит Киеву "поддерживать свою обороноспособность вплоть до 2027 года, обеспечивая закупку всего необходимого для нужд обороны, прежде всего - средств противовоздушной обороны, включая системы борьбы с беспилотниками, комплексы радиоэлектронной борьбы, ракеты и боеприпасы".

Кубилюс также сообщил, что до конца текущего года будет освоена вся запланированная для Украины на 2026 год сумма на оборону - 28,3 млрд евро.