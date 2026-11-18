Еврокомиссия учредила Управление ЕС по вопросам санкций

ЕК также назначила нового спецпредставителя по их реализации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду об учреждении Управления ЕС по вопросам санкций (EU Sanctions Office) и о назначении шведского дипломата Ларса Даниэльссона на должность международного специального представителя по вопросам реализации ограничительных мер ЕС.

Как заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, для того чтобы санкции были эффективными, "их необходимо в полной мере внедрять, строго обеспечивать их соблюдение и предотвращать любые попытки обхода". "Именно поэтому мы создаем Управление ЕС по вопросам санкций - чтобы укрепить наш потенциал и гарантировать результативность всех действующих санкционных режимов", - объяснила глава ЕК.

Новый офис, по замыслу Еврокомиссии, призван "объединить экспертный потенциал ЕК" на всех этапах реализации санкций: "от разработки политики до практического применения, обеспечения соблюдения и противодействия попыткам обхода, включая взаимодействие с третьими странами".

"Такой подход позволит обеспечить координацию санкционной политики ЕС как в отношениях с государствами-членами, так и с третьими странами. Это касается всех санкционных режимов, в частности в отношении России и Белоруссии, а также Ирана, Северной Кореи, Сирии, и мер, направленных против гибридных угроз и организованной преступности. Управление будет оказывать поддержку государствам-членам, предоставляя оперативные разъяснения по вопросам соблюдения санкций, обеспечивая обмен данными, а также проводя экономический и технический анализ", - говорится в коммюнике ЕК.

Курировать работу нового управления будет член ЕК Мария Луиш Албукерке. Предполагается, что "важнейшим направлением деятельности нового управления станет поддержка специального представителя ЕС по вопросам санкций".

Европейская комиссия назначила Ларса Даниэльссона международным специальным представителем по вопросам реализации санкций ЕС. Он приступит к исполнению обязанностей 6 февраля 2027 года после того, как истечет срок полномочий нынешнего представителя, ирландского дипломата Дэвида О'Салливана.

Сообщается, что Даниэльссон - кадровый шведский дипломат с обширным опытом работы в дипломатической сфере и структурах ЕС. Он занимал высокие должности в аппарате премьер-министра Швеции, в том числе пост государственного секретаря по международным делам и вопросам ЕС, а в период с 2016 по 2023 год был постоянным представителем Швеции при ЕС.