Президент Сомали обвинил ОАЭ в строительстве без разрешения военных баз

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд заявил в телеобращение, что ОАЭ вмешиваются во внутренние дела Сомали, в том числе поддерживают военное присутствие в стране без позволения центральных властей, сообщает Middle East Eye.

По словам презижента, ОАЭ создают в Сомали базы без разрешения правительства и не под контролем Могадишо, а также поддерживают оппонентов центрального правительства и вооруженные группы.

Middle East Eye напоминает, что отношения Сомали и ОАЭ давно ухудшаются. В частности, из-за поддержки Абу-Даби региона Сомалиленда, власти которого в 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд.

В Могадишо обвиняют ОАЭ и в том, что Эмираты самостоятельно подписали соглашение о сотрудничестве с администрациями портов Бербера, Босасо и Кисмайо. По версии сомалийских властей, ОАЭ сыграли роль в признании Израилем независимости Сомалиленда. По данным MEE, Израиль рассматривает возможность развернуть военную базу в порту Бербера, недалеко от базы ОАЭ.

Ранее в 2026 году власти Сомали аннулировали все соглашения с ОАЭ, закрыли воздушное пространство для военных и грузовых самолетов Эмиратов.

26 декабря 2025 года Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. В ЕС заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.