Поиск

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали соответствующую декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи - от имени своей страны", - сообщает издание.

При этом Нетаньяху провел телефонный разговор с Абдуллахи заявил, что дружба между странами имеет "основополагающее и историческое" значение.

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в области сельского хозяйства и социального развития", - сказал Нетаньяху.

В свою очередь, Саар написал в соцсети X, что вскоре в обеих странах будут открыты посольства и назначены послы.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

Биньямин Нетаньяху Израиль Сомали Сомалиленд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Таиланд заявил, что не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

 Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Иркутский ученый спрогнозировал уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году

Пекин объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК

Кабмин Японии одобрил рекордный оборонный бюджет

Что случилось этой ночью: пятница, 26 декабря

CША готовы содействовать переговорам между Камбоджей и Таиландом

Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии

 Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });