Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали соответствующую декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи - от имени своей страны", - сообщает издание.

При этом Нетаньяху провел телефонный разговор с Абдуллахи заявил, что дружба между странами имеет "основополагающее и историческое" значение.

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в области сельского хозяйства и социального развития", - сказал Нетаньяху.

В свою очередь, Саар написал в соцсети X, что вскоре в обеих странах будут открыты посольства и назначены послы.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.