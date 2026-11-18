Хуситы хотят сохранить Баб-эль-Мандебский пролив в зоне поражения своих ракет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В движении "Ансар Аллах" не считают обязательным непосредственный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, командование устраивает то, что хуситы могут наносить ракетные удары в акватории, сообщает The National со ссылкой на источник в Сане, подконтрольной хуситам с 2014 года.

"Наступательная операция хуситов не была направлена непосредственно на захват пролива, а на обеспечение охраны, не закрытие пролива", - сказал собеседник издания и добавил, что пролив уже "находится в зоне поражения ракет хуситов".

По данным The National, хуситы публично не выражали интерес в захвате Адена, где базируется международно признанное правительство Йемена.

Осенью 2026 года хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, порт Моха. В ответ 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории. Однако в итоге противникам хуситов пришлось за последние дни отступить из ряда районов Йемена, особенно вокруг города Таиз, который осажден хуситами.

По словам сотрудника йеменских служб безопасности, после существенных территориальных приобретений хуситы теперь находятся примерно в 100 км от Адена, информирует газета. Но источники в сфере безопасности заверили издание, что наземное наступление хуситов на Аден не является предрешенным развитием событий.