Чехия отказала хоккеистам из России в визах на Чемпионат мира

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российских спортсменов не пустят в Чехию, заявил министр внутренних дел Любомир Метнар после переговоров с руководством Чешской хоккейной ассоциации по поводу участия российских хоккеистов в Чемпионате мира, передает телеканал Сeskа televize 24.

"Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в Чемпионате, который пройдет у нас", - сказал глава МВД.

По его словам, российские спортсмены с визами из других стран Шенгенской зоны также не смогут въехать в Чехию, об этом уже проинформировал партнеров министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. В известность будет поставлен и министр спорта Борис Штястны, который сейчас находится в Израиле.

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны подтвердил, что договоренность между ассоциацией и министром внутренних дел достигнута. "Для нас крайне важно, чтобы мы могли организовать чемпионат здесь, и чтобы он прошел безопасно", - сказал он.

"Чешская хоккейная ассоциация проинформирует Международную федерацию хоккея на льду об отказе чешских властей в выдаче виз российским спортсменам", - отметил Черны.