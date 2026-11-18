В Монголии предлагают конфисковывать коррупционные активы без доказательства вины

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Монголии направит в Великий государственный хурал законопроект, предусматривающий конфискацию незаконно приобретенных активов в счет государства без обязательного доказательства вины в уголовном преступлении, сообщает сайт правительства.

Премьер-министр Ням-Осорын Учрал обсудил с министром юстиции и внутренних дел страны Ганзоригийном Тэмуулэном необходимость принятия в срочном порядке закона о конфискации незаконно приобретенного имущества в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблением властью должностными лицами страны.

"Проект закона о конфискации активов будет обсуждаться на заседании кабинета министров на следующей неделе и представлен в парламент", - сказал Учрал.

Сейчас в Монголии конфискация незаконно приобретенного имущества является лишь дополнительным видом уголовного наказания, требующим возбуждения дела и признания судом вины, в частности, должностного лица, являющегося обвиняемым. Согласно новому законопроекту, имущество может быть конфисковано даже если должностное лицо не было осуждено за уголовное преступление, но имущество не соответствует уровню официального дохода.

17 ноября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке по собственному желанию на фоне обвинений в коррупции со стороны оппозиционной партии. В СМИ сообщали, что обвинение связано с получением финансовой выгоды от государственного проекта строительства железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод. Сам лидер страны заявил о своей невиновности.

18 ноября,премьер-министр страны прокомментировал ситуацию, заявив, что скандал вокруг реализации ж/д проекта может быть связан с периодом президентства Халтмаагийна Баттулги - предшественника Хурэлсуха. Тогда, по словам Учрала, в ходе раннего этапа реализации проекта были допущены существенные юридические ошибки, приведшие к умышленному нарушению закона представителями власти страны и незаконному завладению имуществом.

Кроме того, Учрал распорядился провести международную финансовую оценку и независимый аудит всех процессов, связанных с реализацией проекта строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод.

Прокладка этой ж/д линии, предназначенной для вывоза в КНР угля с месторождения Таван-Толгой, началась еще в 2014 году, но впоследствии проект был заморожен и активизирован лишь в 2024 году - с подписанием соответствующего соглашения между властями Монголии и Китая.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году, объем инвестиций оценивается более чем в $250 млн. Ожидается, что с вводом новой железной дороги в эксплуатацию пропускная способность "сухих портов" Монголии удвоится, а средний объем экспорта угля вырастет с 83 млн до 200 млн тонн в год. Ежегодная выручка от продажи ресурса увеличится на $1,5 млрд. По последним данным, на конец октября готовность магистрали составляла 65%.