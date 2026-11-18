Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с экономистом Джеффри Саксом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на "полях" саммита АТЭС пообщался с американским экономистом, профессором Колумбийского университета и директором Центра устойчивого развития Джеффри Саксом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Джефри Сакс подошёл. Да, они долго стояли, разговаривали с Джеффри Саксом", - сказал Песков журналистам, говоря о том, с кем президент РФ пообщался на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС.