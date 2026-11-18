Ушаков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 не будет принято сегодня или завтра

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Майами вряд ли будет принято сегодня-завтра, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Пока говорить рано. Точно сегодня-завтра такое решение вряд ли будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Ушаков говорил журналистам, что решение о поездке Путина в Майами будет приниматься после анализа результатов его встреч с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.