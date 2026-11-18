В США запасы нефти на прошлой неделе неожиданно выросли на 3,38 млн баррелей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе, которая завершилась 13 ноября, увеличились на 3,38 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) американского Минэнерго.

Товарные запасы бензина за неделю выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,209 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 106 тысяч баррелей.