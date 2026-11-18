Пашинян считает оппозицию единственным препятствием для мира Армении и Азербайджана

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал парламентскую оппозицию страны единственным препятствием на пути к окончательному установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

"Эта оппозиция позиционирует себя как главное препятствие на пути к миру. То есть сейчас на пути к окончательному и необратимому миру у нас есть одно препятствие - парламентская оппозиция", - сказал он на правительственном часа в парламенте.

"У нас есть два пути: либо мы генерируем общественное давление, и оппозиция отказывается от этой роли, либо направляем политические процессы таким образом, чтобы этой части оппозиции не было в парламенте", - сказал Пашинян, подчеркнув, что все остальное "дело техники".