Расстыковка корабля Cargo Dragon с МКС перенесена из-за непогоды в районе приводнения

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Расстыковка американского многоразового корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) перенесена в связи с непогодой в районе приводнения, сообщило NASA.

"Из-за неблагоприятных погодных условий NASA и SpaceX отменили запланированную на среду расстыковку грузового космического корабля Dragon, который прибыл на МКС 15 октября. Руководители миссии следят за погодными условиями в районе приводнения у побережья Калифорнии, чтобы определить подходящие дату и время для возвращения Dragon на Землю", - говорится в сообщении.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon должна привезти на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В рамках миссии CRS-35 многоразовый "грузовик" 15 октября доставил на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Миссия проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 35 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.