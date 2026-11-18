Путин и Си Цзиньпин обсудили в том числе переговоры по Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах 18 ноября обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки, упоминалось урегулирование на Украине, а также последний раунд переговоров в Абу-Даби, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Были упомянуты, естественно, и урегулирование на Украине, была дана оценка ходу последнего раунда переговоров в Абу-Даби", - заявил Ушаков журналистам, говоря о повестке состоявшихся переговоров лидеров России и Китая.

Он отметил, что в продолжение постоянного диалога между Путиным и Си Цзиньпином состоявшаяся беседа "была проведена в духе дружбы". "Лидеры высказывались весьма откровенно и открыто, поскольку они на 100% доверяют друг другу", - отметил помощник Ушаков, подчеркнув, что беседа была содержательной и полезной для обеих сторон.