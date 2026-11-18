Глава Конституционного суда Польши отстранен от работы и лишен иммунитета

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Общее собрание судей Конституционного суда Польши решило отстранить от исполнения обязанностей председателя КС Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, а также лишило их иммунитета, сообщает Польское телевидение.

Это решение принято по запросу генпрокурора Польши Вальдемара Журека. Он заявил, что теперь прокуратура может предъявить Свенчковскому и Соханьскому обвинения.

В ходатайствах генпрокурора о снятии иммунитета содержались обоснования - в частности, речь шла о несанкционированном использовании материалов оперативного наблюдения и разглашении секретной информации. Ходатайства были поданы в суд 30 октября после того, как группа судей, избранных нынешним составом Сейма, объявили о назначении Анны Корвин-Пиотровской главой Конституционного суда как старшей по стажу судьи.

Ведущие польские политические силы давно спорят по поводу того, кто должен заседать в суде.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, представляющий партию "Гражданская платформа", стремится назначить новых судей, вместо тех, которые были назначены прежним правительством.

Политический оппонент Туска президент страны Кароль Навроцкий ранее в этом году отказался утверждать назначение шести номинированных Сеймом судей. Свенчковский также отказывался допускать к работе новых судей. Свенчковский, как и Навроцкий, поддерживает ныне находящуюся в оппозиции партию "Право и справедливость".