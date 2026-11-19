Путин в четверг продолжит работу на саммите АТЭС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 19 ноября продолжит работу на 33-м саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

В четверг - основной день саммита, состоится рабочее заседание лидеров.

"Председатель КНР будет встречать всех прибывающих глав делегаций, будет совместное фотографирование, и затем уже само заседание, где каждый лидер будет выступать. Будет присутствовать наша делегация в компактном формате, это несколько человек, буквально три-четыре", - сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что договоренности лидеров будут зафиксированы в итоговом документе - декларации, которая будет принята без подписания. "Она задаст новые ориентиры для расширения сотрудничества в области инноваций, энергетики, продовольствия, развития транспортно-логистических цепочек и так далее", - сообщил представитель Кремля.

Цели форума - содействие всеобъемлющему и устойчивому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В качестве каждодневной задачи рассматривается поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение производительности экономик, развитие цифровых технологий, обсуждаются бесперебойность цепочек поставок, укрепление международной торговой системы, реформирование ВТО, прорабатываются вопросы создания общерегиональной азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли", - добавил Ушаков.

Работа, продолжил он, ведется на принципе консенсуса, страны имеют право реализовывать или не реализовывать те или иные инициативы, "и дискуссии ведутся без особого акцента на политику, то есть это экономический во многом деполитизированный форум".

Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. Нынешний саммита - уже 33-е мероприятие такого уровня.

Планируется, что после завершения работы на саммите президент РФ проведет пресс-конференцию.