Путин и Трамп на встрече "на полях" АТЭС могут обcудить Украину и Ирану

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что предстоящая 19 ноября встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет полезной и содержательной.

"Завтра мы планируем двустороннюю встречу, готовимся к ней и надеемся, что она будет и полезной, и содержательной", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Время отдельной двусторонней встречи российского и американского президентов по состоянию на вечер среды согласовано еще не было.

"Скорее всего, будут искать какой-то такой проходной вариант "на ногах", если не договорятся о чем-то еще", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Полноформатных двусторонних переговоров глав государств никто не ожидает, отметил он.

"Это - не двусторонний формат. Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры, этого не будет, и этого никто не ожидает", - пояснил Песков.

При этом он предположил, что Путин и Трамп могут при встрече обменяться мнениями по текущим вопросам.

"Все зависит от того, каким временем мы будем располагать. Текущие вопросы - ну, конечно, это, прежде всего, Украина. Если будет время, конечно, обменяются мнениями по Ирану", - сказал Песков.

В среду перед приемом в честь глав делегаций саммита АТЭС на церемонии совместного фотографирования Путин и Трамп в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина обменялись рукопожатием и перекинулись парой фраз.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать контакт Путина и Трампа на торжественном приеме, Песков уточнил, что президенты "просто поприветствовали друг друга и все, разговора не было".