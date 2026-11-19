Парламент Дании одобрил соглашение с США и Гренландией по безопасности

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Дании в четверг утвердил соглашение, заключенное с Гренландией и США в сфере безопасности, сообщает Associated Press.

Отмечается, что все присутствующие на заседании 109 депутатов Фолькетинга проголосовали "за".

Парламент Гренландии одобрил это соглашение ранее в ноябре.

Агентство указывает, что документ вступит в силу, как только Дания и Гренландия проинформируют США "дипломатической нотой" о том, что их парламенты завершили все процедуры утверждения.

22 сентября лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове. В рамках договоренностей Вашингтон получает право, в частности, создавать "оборонительные районы" на территории Гренландии, активизировать военные операции и усиливать работу военных объектов. Американские самолеты смогут свободно летать над Гренландией и ее территориальными водами, а суда - перемещаться в них, а также иметь доступ к подводной среде.