Си Цзиньпин и Трамп отметили укрепление двусторонних отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС Фото: China Pool/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что им с председателем КНР Си Цзиньпином удалось выработать особые дружеские отношения, которые становятся только крепче.

"У нас очень особые отношения. Я думаю, что пока мы с вами находимся у власти, у наших стран никогда не будет проблем", - сказал он на двусторонней встречи с китайским лидером в Шэньчжэне.

"Мы с председателем КНР выработали выдающуюся личную дружбу. Некоторые люди не рады, когда слышат это, но я очень рад этому. Это служит интересам наших народов. И мы продолжим выстраивать эту дружбу, которая становится крепче и крепче", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что у США и Китая есть "много сфер для потенциального сотрудничества". В частности, Трамп упомянул сельскохозяйственную сферу. Президент США попросил Си Цзиньпина "предпринять больше действий для наших фермеров", а также обратить внимание на то, как завершить "фентаниловый кризис" в США.

Председатель КНР же сказал, что отношения между странами вышли на новый уровень, и Пекин намерен продолжать развивать их, передают китайские СМИ.

"Мы пришли к новому пониманию конструктивных отношений между КНР и США в сфере стратегической стабильности, дав им новое содержание, которое основывается на уважении, честности и взаимности", - сказал он и добавил, что готов продолжать работать над укреплением стабильности в отношениях между двумя странами.

"Я решительно настроен продолжать работать с вами", - отметил он.