Лавров назвал очень хорошей атмосферу на встрече лидеров РФ, Китая и США

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Атмосфера на встрече лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне была очень хорошей, как и на всех мероприятиях АТЭС, заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Атмосфера была очень хорошая на саммите АТЭС, на всех двусторонних встречах, включая встречу с президентом Трампом. И включая трехстороннюю встречу, которая сейчас завершилась", - сказал Лавров.