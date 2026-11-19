Главы РФ, США и Китая подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России, США и КНР подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в принятой по итогам трёхсторонней встречи декларации глав государств.

"Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", - говорится в декларации, текст которой опубликован в канале Кремля в мессенджере Max.