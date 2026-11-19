Уиткофф и Кушнер принимали участие в трехстороннем саммите

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланники американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, следует из сообщения на сайте Кремля.

Кушнер написал ранее в соцсети о том, что вместе с Уиткоффом направляется в Берлин, чтобы обсудить с представителями Евросоюза механизмы недопущения новых конфликтов в Европе.

Однако на сайте Кремля указано, что с американской стороны в трехстороннем саммите участвовали: Марко Рубио - госсекретарь США, советник президента по национальной безопасности, Скотт Бессент - министр финансов, Стивен Миллер - глава аппарата Белого дома, Стивен Уиткофф - специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки, Джаред Кушнер - американский предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners.