Россия, Китай и США заявили о приверженности реформированию ООН

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, говорится в опубликованной декларации, принятой по итога трехсторонней встречи трех глав государств.

"Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности", - говорится в документе.