Главой парламента Сербии стал представитель "Студенческого списка" Александр Чупич

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выдвиженец "Студенческого списка" Александр Чупич в четверг стал председателем Скупщины (парламента Сербии), сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, кандидатуру Чупича поддержали 140 из 239 присутствовавших депутатов. После избрания он также автоматически стал и и.о. президента Сербии.

"Граждане, которые нас избрали, ожидают от всех нас, чтобы каждый здесь отдавал отчет сказанному. Диалог и толерантность должны стать образцом политической культуры каждого из нас", - сказал Чупич в инаугурационной речи.

Ранее сообщалось, что новый председатель Скупщины должен будет объявить и дату проведения выборов президента. После утверждения нового председателя Скупщины выборы президента Сербии должны пройти не позже, чем через 60 дней.

Чупич - доцент кафедры почтового сообщения и сетей транспортного факультета Белградского университета, специализируется на транспортной логистике и оптимизации сетей. Он владеет семейным хозяйством под Белградом, где занимается органическим земледелием. Отец шестерых детей. До прихода в большую политику не строил партийной карьеры, но активно поддерживал студенческие протесты и пленумы, в том числе предоставляя участникам маршей ресурсы и помещения своей фермы.