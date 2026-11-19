Германия и Австрия предложили передать европейские операции TikTok местным инвесторам

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Германия и Австрия предлагают обязать TikTok найти местного владельца для своего европейского бизнеса по примеру мер, принятых в США в прошлом году, сообщает Bloomberg.

Существующих механизмов контроля за принадлежащей китайской компании социальной сетью в рамках законодательства Евросоюза недостаточно для снижения рисков, касающихся отношений TikTok с Пекином, говорится в совместном заявлении двух стран, с которым ознакомилось агентство.

"Необходимо принципиальное решение, направленное на устранение источника угрозы для Европы", - говорится в документе. В частности, отмечаются риски, "связанные с ориентацией ByteDance (материнская компания TikTok) - на интересы Пекина и вызванная этим неопределенность в отношении доступа Китая к данным миллионов европейских пользователей".

Представитель TikTok в комментарии агентству заявил, что высказанные в документе опасения "не имеют под собой никаких оснований".

В 2025 году Евросоюз оштрафовал ByteDance на 530 млн евро за незаконную передачу пользовательских данных в Китай, а двумя годами ранее - на 345 млн евро за нарушение требований о защите персональных данных детей.

В прошлом году ByteDance продала мажоритарную долю в американском подразделении TikTok консорциуму компаний, в который вошли Oracle Corp., Silver Lake Management LLC и MGX из Абу-Даби.

Предложение Германии и Австрии пока далеко от реализации в ЕС, если конечно TikTok не согласится на продажу добровольно, отмечает агентство. Принудительная продажа маловероятна без поддержки Еврокомиссии.