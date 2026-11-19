В США отметили незаинтересованность Европы в возобновлении поставок энергоресурсов из РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Европейские страны не проявляют заинтересованности в том, чтобы возобновить импорт российских энергетических ресурсов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

"Я не слышал ни об одной европейской стране, заинтересованной в возобновлении импорта энергоресурсов из России", - приводят слова Райта западные СМИ.

Отмечается, что Райт ответил так на соответствующий вопрос журналистов в связи с сообщениями о возможных планах США содействовать продажам российского газа в Европу.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предложили план, согласно которому продажа российского газа должна осуществляться через американского посредника.

По данным собеседников издания, Вашингтон также рассматривает возможность восстановления поставок газа по "Северному потоку" в рамках более широкого урегулирования.