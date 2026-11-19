Bloomberg сообщил о возросшей вероятности возобновления ударов США по Ирану

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Возможность того, что США снова прибегнут к массированным ударом по Ирану, за последнее время стала выше, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Шансы на то, что США начнут новый раунд масштабных ударов по Ирану, по-видимому, увеличились за последние дни, заявили западные чиновники", - информирует агентство.

Однако, по словам одного из собеседников, президент США Дональд Трамп хотя и рассматривает возможность активизации боевых действий, окончательное решение пока не принял.

Вместе с тем, как отметил один из источников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, оказывающий давление на Трампа, продолжает призывать к новой операции против Ирана, которая должна продолжиться вплоть до капитуляции Тегерана и его отказа от ядерной программы.

В то же время, по данным агентства, правительства стран Европы и Персидского залива отговаривают Трампа от нового раунда полномасштабных военных действий против Ирана.

Западные чиновники объяснили Bloomberg, что тем не менее, у Трампа нет хороших вариантов действий. Так, еще одна атака США на Иран может спровоцировать его контратаки против стран региона. Если Трамп предпочтет выйти из кризиса вокруг Ирана без официального прекращения огня или мирного соглашения, иранские власти, вероятно, де-факто продолжат контролировать Ормузский пролив, добавляет агентство.