Замглавы МИД Грузии обсудил в Минске политический диалог и экономические связи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Белоруссии прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили с руководителями местного внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии, Зурабашвили встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым и заместителем министра иностранных дел Павлом Утюпиным.

Во время встречи Зурабашвили с Рыженковым стороны "обсудили актуальные вопросы белорусско-грузинских отношений, включая развитие политического диалога на всех уровнях и расширение экономических связей".

Сообщается, что дипломаты уделили особое внимание перспективам интенсификации контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Следом прошла встреча Зурабашвили с Утюпиным, на которым были рассмотрены вопросы двусторонней повестки, включая развитие торгово-экономических связей и работа Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Стороны подтвердили нацеленность внешнеполитических ведомств двух стран на оказание содействия дальнейшему укреплению белорусско-грузинского сотрудничества", - сообщили в МИД Белоруссии.