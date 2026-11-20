СНГ планирует урегулировать работу цифровых платформ и маркетплейсов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Парламентарии СНГ рассмотрели проект закона, регулирующего работу цифровых платформ и маркетплейсов, сообщила Межпарламентская ассамблея СНГ.

"В Туркменистане состоялось заседание постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по правовым вопросам, - сказано в пресс-релизе. - Парламентарии рассмотрели проект модельного закона "О цифровых платформах и их использовании участниками гражданского оборота".

Закон определяет обязанности владельцев и операторов, правила работы маркетплейсов с продавцами и пунктами выдачи заказов, требования к информации о товарах.

"Проект предусматривает обязанность оператора гарантировать надлежащее исполнение обязательств партнерами по модели "законного поручительства", что позволяет обеспечить баланс в отношениях оператор-пользователь", - отмечается в сообщении.

Законопроект будет направлен в парламенты государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ для комментариев и предложений.