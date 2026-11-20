Трамп заявил, что Путин ясно обозначил стремление к украинскому урегулированию

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита АТЭС четко выразил свое стремление завершить украинский кризис дипломатическим путем.

"Я провел двустороннюю встречу с президентом России Путиным. Он ясно выразил свое желание, чтобы война между Россией и Украиной завершилась дипломатическими средствами", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что также провел разговор с американскими переговорщиками по Украине, которые "делают работу хорошо, но она тяжелая".

Однако, по словам Трампа, урегулированию мешает большая неприязнь между лидерами РФ и Украины.

Тем не менее, отметил Трамп, "переговоры идут хорошо". "Я думаю, есть отличные шансы, что мы выполним задачу", - резюмировал президент.

Президент США добавил, что РФ и Украина желают закончить конфликт, но не понимают, как именно, однако Вашингтон старается им помочь.

"По правде говоря, они не знают, как его закончить. Мы пытаемся им помочь, (...) они хотят его завершить", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что у него "фантастические отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп разъяснил, что для США очень полезно, когда между ним и Путиным установились хорошие отношения, поскольку, по его словам, Россия обладает вторым по размерам ядерным арсеналом в мире после США.