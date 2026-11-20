Что произошло за день: пятница, 20 ноября

Хуснуллин о последствиях атаки на Крымский мост, закрытие Эстонией границы с РФ и памятная доска Дзержинскому

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате украинских атак на Крымский мост была повреждена основная балка пролета арочного моста, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что точные сроки восстановления могут быть определены после выдачи инженерных проектных решений. Между тем в Севастополе возобновляется продажа билетов на автобусы через Крымский мост.

- Российский военный атташе будет выслан из Дании. В МИД РФ уже пообещали дать ответ на этот шаг. Ранее власти Дании заподозрили разведку РФ в том, будто она завербовала двух датчан для убийства украинского рэпера перед его концертом.

- Эстония с 1 декабря закроет границу с Россией. Основанием для принятия решения сталa, утверждают в Таллине, враждебная деятельность России, в том числе атаки на оборонные предприятия. Временный поверенный в делах Эстонии в Москве вызван в МИД РФ для доведения российской позиции относительно этой ситуации.

- Промышленный и энергетический объекты повреждены при атаке БПЛА в Смоленской области.

- В Польше поднимали авиацию НАТО из-за воздушной тревоги на Украине. Позднее в пятницу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объект, нарушивший утром воздушное пространство и упавший на востоке страны, это ракета Х-101.

- Иноагенты Илья Пономарев, Любовь Соболь, Артур Смольянинов и Петр Верзилов включены в реестр находящихся под временными ограничениями

- На Славянской площади Москвы открыли памятную доску Дзержинскому. Мемориальная доска посвящена его деятельности на посту одного из руководителей Высшего совета народного хозяйства.