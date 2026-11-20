Трамп надеется добиться мирного соглашения по Украине до января

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп стремится достичь соглашения по урегулированию украинского кризиса до января 2027 года, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа сообщила европейским и украинским коллегам о желании президента, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией к началу января до того, как демократы возьмут под контроль Конгресс США, заявили четыре человека, знающие о дискуссиях", - сообшает FT.

По словам двух американских чиновников, Трамп может обсудить способы завершения конфликта с европейскими лидерами на саммите G20, который, как ожидается, пройдет в Майами 14 - 15 декабря.

Однако неназванный французский чиновник заявил, что переговоров с Европой по Украине на G20 не будет, поскольку Украина не приглашена на саммит.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп проинформировал участников встречи "коалиции желающих" в Берлине о разговоре с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита АТЭС 18-19 ноября в Китае. По данным агентства, американский лидер заявил, что беседа прошла хорошо, и передал слова Путина о желании завершить конфликт на Украине.