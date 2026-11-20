Президент США отметил, что на переговорах в Китае много внимания уделили Украине и РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Значительная часть времени трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США была посвящена урегулированию конфликта на Украине, сообщил в пятницу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

"У нас было много времени для того, чтобы обсудить Украину, эта встреча стала единственной трехсторонней для того, чтобы заключить трехстороннюю декларацию о мире", - сказал он.

Президент США добавил, что между ним, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились отличные отношения на встрече "на полях" саммита АТЭС в Китае.

"Встреча была отличной, отличная энергетика, невероятно. Между нами сложились фантастические отношения", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США также назвал встречу лидеров трех государств "беспрецедентной".

Трамп, Путин и Си Цзиньпин встретились "на полях" саммита АТЭС, который проходил 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Трехсторонняя встреча стала первой в своем роде и длилась около 1,5 часов.