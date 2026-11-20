Трамп заявил, что пока не хочет рассуждать о возможных гарантиях безопасности для Украины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не желает обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины до соглашения по урегулированию украинского кризиса.

"На данный момент я не хочу говорить о гарантиях безопасности. Сначала нам нужно заключить соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что когда мирные договоренности будут достигнуты, США примут участие в обсуждении гарантий безопасности для Украины. "Когда будет сделка, мы будем в этом участвовать", - заявил Трамп.