Президент США пригрозил высокими налогами за создание дата-центров вне США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он не даст американским компаниям строить дата-центры за пределами американской территории.

"Я не позволю нашим компаниям строить дата-центры не в нашей стране", - приводят западные СМИ слова Трампа с пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп пригрозил огромными налогами в отношении тех компаний, которые все-таки решатся на строительство этих объектов не в США. Он также призвал местные сообщества в США извлекать выгоду из этой инфраструктуры, а не способствовать ее закрытию.