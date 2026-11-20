Уиткофф и Кушнер провели в Берлине переговоры с главой МИД Катара по Ирану

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер накануне провели в Берлине встречу с премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани на тему урегулирования ситуации с Ираном, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"По словам двух источников, Уиткофф и Кушнер встретились в Берлине с высокопоставленными катарскими официальными лицами для разговора на тему посреднических усилий в диалоге между США и Ираном", - информирует портал.

Также во встрече участвовал катарский дипломат Али аль-Тавади.

При этом на прошлой неделе премьер посещал Вашингтон, обсуждал тему Ирана с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По словам источника портала, затем премьер встречался в Турции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи с целью проинформировать его о своих контактах с Трампом и Вэнсом. Также Аль Тани и Аракчи говорили о том, как можно выйти из тупика в переговорах Ирана и США.

Кроме того, Аракчи посещал Пакистан и Оман для обсуждения дипломатического решения. Ранее на этой неделе делегация Ирана прибыла в Доху для продолжения диалога.

"Источники отметили, что, несмотря на череду встреч и звонков, никакого ощутимого прогресса добиться не удалось", - поясняет Axios.

В четверг в телефонном интервью этому порталу Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана не требует спешных действий, лучше подождать развития событий после начала 2027 года.

Однако в пятницу CBS со ссылкой на источники передавал, что США и Израиль прорабатывают планы новых ударов по Ирану, к которым вскоре можно было бы приступить.